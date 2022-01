Caen. Calvados : des travaux de nuit sur l'A13

L'autoroute A13 est fermée de nuit, jusqu'au vendredi 5 octobre 2018, entre les échangeurs A813/A13 et A13/A132. Une fermeture due aux travaux d'élargissement des voies entre Dozulé et Pont l'Évêque (Calvados), entre 21 heures et 6 heures du matin.