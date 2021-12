Caen. Les élus EELV normands critiques envers la politique régionale

Un bilan "même pas en demi-teinte". C'est peu dire que la politique menée par la majorité UDI-LR-Modem d'Hervé Morin ne convainc pas Laetitia Sanchez et les élus écologistes du Conseil régional. Selon eux, "la priorité est donnée au développement économique et à la croissance du PIB normand. La conversion à un nouveau modèle qui permettrait de prendre en compte le réchauffement climatique n'est pas encore entrée dans le logiciel d'action de la région", explique Laetitia Sanchez. Si l'élue se félicite que certains projets écologiques aient été soutenus, comme l'introduction du bio dans les cantines ("même si on est loin d'atteindre les 50 %") ou la création de pistes cyclables, elle estime que ceux-ci ne sont que "des petits plus" et attend toujours "le commencement d'une réalisation qui irait dans le sens du climat."

De son côté, Caroline Amiel a dénoncé l'arrêt des subventions à plusieurs associations (l'Association pour le Contrôle de la Radio-Activité dans l'Ouest, l'Agence Locale de l'Energie et du Climat de l'Eure) alors que dans le même temps, la région accorde une subvention pour un projet du groupe Bolloré. Les élus EELV demandent à la région de faire plus en termes d'énergies renouvelables, de soutenir des petits projets locaux et "non des projets pharaoniques". Ils ont aussi alerté sur la disparation des prairies : 54 % auraient disparu en Normandie lors les 40 dernières années selon François Dufour.