Caen. Football (Ligue 1) : Caen a enfin gagné au stade Michel d'Ornano ! 

Trois jours après avoir convaincu face à Montpellier sans toutefois trouver le chemin d'un succès qui les fuit depuis six mois, les Malherbistes peinent à imprimer leur rythme en début de partie et il faut attendre la moitié de l'acte initial pour voir Beauvue proche de tromper Gurtner sur un ballon traînant dans la surface Amiennoise (26e). Cette première occasion booste les Normands qui poussent alors leurs adversaires à ne faire que résister et sur un corner, le coup de tête de Beauvue touche le bras de El Hajjam. M. Bastien n'hésite pas et indique le point de penalty, Ninga transforme (39e).

Amiens à 10, Caen souffre

La seconde période démarre par une tentative des Picards de prendre le dessus dans le jeu mais Caen attend patiemment sur sa base défensive. L'heure de jeu passée, les occasions sont inexistantes et Caen doit juguler quelques essais lointains, comme Samba sur une lourde frappe de Gnahoré (63e). Gnahoré est dans la foulée, exclu pour un second avertissement et laisse les Normands respirer un peu mieux, en supériorité numérique (69e). A vingt minutes du terme, Amiens tente le tout pour le tout et laisse de larges espaces en contre attaque, dont Ninga et Khaoui ne profitent cependant pas (79e). Il faut même un excellent Samba sur une déviation de Konaté pour sauver son camp (86e). Les derniers instants sont irrespirables et M. Bastien finit tout de même par adresser le coup de sifflet final. Au plus grand soulagement de tout d'Ornano.

39e : Corner de Fajr vers Beauvue. La reprise de la tête de l'attaquant caennais est déviée par le bras de El Hajjam. M. Bastien accorde le penalty et c'est Ninga qui transforme du plat du pied.

Caen : 1- Amiens : 0

#SMCASC - Le but sur pénalty de Casimir Ninga après une main dans la surface d'El Hajjam : pic.twitter.com/hOgDIlhYDz — La Causerie de L1 Vidéos (@CDL1Videos) September 29, 2018

Mi-temps : 1-0, Arbitre : M. Bastien, Spectateurs : 15 007

Avertissements : Caen : Fajr (47e), Crivelli (90e+5), Amiens : Gnoahoré (25e , 69e)

Exclusion : Gnahoré (69e)

CAEN : Samba, Guilbert, Baysse, Djiku, Armougom, Oniangue (cap), Fajr, Bammou, Ninga Peeters 83e), Beauvue (Crivelli 67e), Tchokounté (Khaoui 67e), entr : Fabien Mercadal

AMIENS : Gurtner (cap), Adenon, Dibassy, El Hajjam (Kraft 73e), Lefort, Gnahoré, Montconduit, Kurzawa (Bodmer 46e), Ghoddos (Ganso 73e), Otero, Konaté, entr : Christophe Pelissier

BUT : Ninga (39e) pour Caen

