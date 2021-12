Caen. Une nouvelle maison des associations inaugurée à Caen

La nouvelle Maison des associations "le 1901" a été inaugurée ce samedi 29 septembre 2018, dans le quartier de La Guérinière, en présence du maire Joël Bruneau. "Un établissement plus moderne et fonctionnel et moins énergivore, a présenté ce dernier. C'est une reconnaissance de l'importance du monde associatif", ajoute-t-il.

92 associations ont déjà un bureau

Un projet né en 2015, quand la municipalité a lancé une réflexion sur un local à mettre à la disposition des associations pour favoriser leur mutualisation. Au moment de l'ouverture, ce sont 92 associations qui y ont déjà un bureau, permanent, ponctuel ou bien mutualisé. Des locaux mis à disposition par la mairie.

#Caen "Le 1901 - Maison des associations" a été inauguré ce matin à la #Guérinière en présence de @joelbruneau. + moderne, + fonctionnel, - énergivore, il offre désormais un espace de 1940 m² dédiés aux associations, 800 m² de bureaux, 4 salles de réunions et un lieu de stockage. pic.twitter.com/FQ0ZARWg05 — Ville de Caen (@CaenOfficiel) September 29, 2018

L'établissement offre un espace total de 1940 m², dont 800 m² de bureaux et 4 grandes salles de réunions. Une équipe de cinq agents municipaux à temps plein y est chargée de l'accueil, de l'animation et de l'accompagnement des associations. Le budget total de l'opération des travaux s'élève à 3,5 millions d'euros.

A LIRE AUSSI.

Hôtel des associations à Caen : le chantier est lancé !

Top 14: le Racing 92 et le Stade Français annoncent une fusion surprise

Résorber la "division pavillonnaire", un sport de combat pour les villes du 93

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Calvados : à Caen, le renouvellement urbain de La Guérinière en marche