Dieppe. Parc éolien en mer de Dieppe le Tréport : enquête publique le 16 octobre

C'est une nouvelle étape dans le projet de parc éolien en mer au large de Dieppe et du Tréport (Seine-Maritime). Celle de l'enquête publique qui aura lieu du mardi 16 octobre au jeudi 29 novembre 2018. L'enquête est menée par une commission indépendante du porteur de projet, qui a été nommée par le tribunal administratif. Pendant la période de l'enquête, chacun pourra avoir accès à l'intégralité du dossier. Plus de 5000 pages qui rassemblent toutes les caractéristiques techniques et les études d'impact qui ont été menées en amont. Le public pourra alors donner son avis et faire part de ses remarques sur les registres mis à disposition dans les mairies des 26 communes concernées par l'enquête (12 en Seine-Maritime et 14 dans la Somme), ou sur le site internet dédié (en ligne dès le 16 octobre).

À l'issue de cette enquête, la commission rendra un rapport à la préfète de Seine-Maritime avec un avis consultatif. C'est l'un des éléments qui lui permettra ensuite de donner ou non son feu vert définitif au projet.

trois ans de consultation

L'enquête publique intervient après trois années de consultation sur le projet. "13 000 personnes y ont participé à l'aide de réunion thématique, de groupe thématique, d'ateliers mobiles ou d'échanges sur les réseaux sociaux", indique Christophe Leblanc, directeur de développement du projet pour la société Éoliennes en mer Dieppe le Tréport.

Une consultation qui a permis d'apporter des évolutions au projet. "Le schéma d'implantation des éoliennes a par exemple évolué pour maximiser la cohabitation avec les activités de pêche", précise Christophe Leblanc.

Une autre évolution technique majeure a été apportée concernant les fondations des éoliennes. Des anodes sacrificielles, c'est-à-dire des blocs d'aluminium, devaient être installées pour prévenir la rouille sur ces fondations métalliques. L'aluminium devait ensuite se dissoudre petit à petit dans l'eau ce qui était décrié par des associations de protection de l'environnement. Finalement, un léger courant électrique qui circulera dans les fondations leur permettra d'être protégées de la rouille, ce qui est "une première en Europe", précise le directeur de développement.

La dernière modification en date concerne l'éclairage de nuit des éoliennes. "Jusqu'au mois d'avril dernier, la réglementation imposait de baliser l'ensemble des éoliennes la nuit avec des balises qui étaient toutes visibles depuis la côte. On a obtenu un arrêté qui permet que seulement 11 éoliennes aient un balisage visible depuis la côte, soit 80 % de réduction du balisage lumineux visible".

Le projet

Le parc sera à 17 km au large de Dieppe et 15,5 km au large du Tréport. - EMDT

Pour rappel, le projet de parc prévoit l'implantation de 62 éoliennes et d'un poste électrique en mer à 17 km au large de Dieppe et 15,5 km au large du Tréport. Il couvrira une surface de 82,4 km2 et sera d'une puissance totale de 496 MW, ce qui représente les besoins en électricité de 850 000 personnes. Les éoliennes seront produites et installées par le groupe Siemens-Gamesa qui doit construire deux usines de construction et d'assemblage au Havre (Seine-Maritime) avec, à la clé, la création de 750 emplois directs. La maintenance et l'exploitation du parc permettront également la création d'emplois non délocalisables.