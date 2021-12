Flers. Flers : l'IRM du Bocage continue de fonctionner

Le tribunal de commerce d'Alençon (Orne) a jugé plus que décevante l'offre de reprise de la Clinique Saint Dominique de Flers formulée par l'hôpital et l'a donc rejetée. Il qualifie la situation d'aussi ubuesque que désastreuse, puisqu'il a ensuite prononcé la liquidation judiciaire au dimanche 30 septembre 2018 de cette structure, dénonçant une volonté de profiter rapidement d'une aubaine en pensant le tribunal prisonnier d'un contexte où il n'y a pas d'offre concurrente.

Le scanner-Irm continue

La structure de radiologie qui est implantée sur le même site que la clinique, mais qui en est totalement indépendante, la SA Scanner-Irm du Bocage, n'est pas concernée par la cessation d'activité de la clinique de Flers.

Rien à voir avec les difficultés de la clinique

Cette structure qui emploie 30 personnes est locataire et indépendante de la clinique. Précision importante pour répondre aux questions de nombreuses personnes inquiètes : le service de radiologie au sein de ce bâtiment continue et continuera à fonctionner et accueillir normalement ses patients.