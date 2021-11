Foulées de Bayeux : la Reine Mathilde mobilise les femmes

Parrainée cette année par le chanteur manchois Mathieu Johann, la Reine Mathilde espère accueillir "au moins 300 participantes" le dimanche 18 mars (13h30) à l'occasion du grand rendez-vous sportif bayeusain. "Ca fait plus de cinq ans que cette course existe, explique le président du comité d'organisation Alain Fruchart. On a amélioré les choses. Depuis deux ans, une partie des inscriptions est reversée à l'association Vaincre la Mucoviscidose.

Cette année, les femmes pourront courir ou marcher. On veut attirer le plus de monde possible." La course féminine, longue de cinq kilomètres dans les rues de Bayeux, est à la recherche de son second souffle. Il n'y avait que 80 femmes sur la ligne de départ l'an passé, contre 150 lors de la première édition. "On a accentué notre communication sur cette épreuve, souligne Alain Fruchart. Il fallait donner plus d'impact."