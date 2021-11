Les foulées s'emparent des rues de Bayeux ce dimanche

Abdel Meftah, qualifié pour le Marathon des Jeux Olympiques de Londres, s’alignera sur 10 kilomètres… si la légère incertitude d’ordre physique qui l’entoure est levée à temps.

“C’est une bonne vitrine”, se réjouit Alain Buchart, président du comité d’organisation. L’épreuve bajocasse, rendez-vous incontournable de la course à pied bas-normande, accueillera de nouveau un plateau relevé et fourni. “Il y avait 2 000 coureurs l’an dernier, on en attend un peu plus cette année car il n’y aura aucune concurrence dans la région.”

A côté des courses d’élite que sont le semi-marathon et le 10 kilomètres, exclusivement courus en ville, la part belle sera encore donnée aux enfants. Ces derniers, au nombre de 600 en 2011, représenteront leur club ou leur établissement scolaire. “Il y a des classements par équipe avec les écoles primaires, les collèges et lycées. En général, Saint-Joseph et Jeanne d’Arc ont les meilleurs résultats.” Douze courses, dont une pour les “bambins” (5-6 ans) et une réservée aux femmes, sont programmées à partir de midi.