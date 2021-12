Rouen. Rouen va danser au rythme de l'Inde avec Praveen Shandilya

Il a quitté son pays et parcouru plus de 6 600 kilomètres pour rejoindre sa femme et sa fille et leur proposer la meilleure vie possible. Ce choix est à l'image de Praveen Shandilya, un homme au grand cœur, si l'on en croit sa femme et les nombreux messages sur sa page Facebook.

La danse pour s'évader

Praveen Shandilya est né en Inde, à New Delhi où il a rencontré sa femme Géraldine, lors d'une soirée danse. C'est en effet la passion et le métier de cet homme de 42 ans. "Ça me permet de m'échapper et de relativiser", explique-t-il, ajoutant que la danse l'aide à "se connecter aux autres et à avoir une énergie positive". Une énergie dont vont pouvoir profiter ses élèves Rouennais. Depuis la rentrée de septembre 2018, Praveen Shandilya propose des cours de danse dans différents instituts rouennais.

Au programme notamment du modern jazz à l'Association Familiale et Sportive de Saint-Ouen de Thouberville, de la salsa, de la danse latine, du mambo à Rouen cité jeunes ou encore de la zumba à l'Académie Temps danse.

Une énergie venue d'Inde

Mais surtout, Praveen Shandilya va ramener un petit bout d'Inde en Normandie en proposant des cours de danse Bollywood. "C'est une danse où le corps est très expressif, elle est pleine d'énergie, vibrante et avec beaucoup de couleurs", décrit-il. Un peu à l'image, là aussi, du danseur, "toujours de bonne humeur et facile à vivre", souligne sa femme.

Une seule inquiétude : la langue, car Praveen ne parle pas français. Mais loin d'être une barrière pour le danseur qui parvient tout de même à communiquer avec ses élèves, "cela permet aux élèves d'apprendre l'anglais en même temps !" s'amuse Géraldine Shandilya. Alors ready ? Dance !