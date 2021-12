Rouen. Hockey : les Dragons de Rouen réalisent une grosse opération à Nice

Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) réalisent toujours un sans-faute dans ce début de Synerglace Ligue Magnus avec une quatrième victoire en autant de matches sur la glace des Aigles de Nice. Score final 5-3 lors de la 4e journée, mardi 25 septembre 2018.

Un début difficile

C'était un match au sommet entre le 2e et le 3e du championnat qui n'a pas débuté par la meilleure des manières pour les Jaunes et Noirs. Ils ont encaissé le premier but de la rencontre par Peter Hrehorcak pour le seul but de ce premier tiers, malgré une grosse domination des Rouennais 20 tirs à 5.

Il faudra donc attendre la 33e minute, dans le 2e tiers, pour voir le capitaine Mathieu Roy partir du bord de la bande et aller défier le portier niçois pour égaliser dans cette rencontre (1-1).

Vient ensuite une minute folle où les locaux reprennent l'avantage à 2-1 par Juuso Perttila après une grosse erreur défensive rouennaise. 28 secondes plus tard, nouvelle égalisation rouennaise signée Marc-André Thinel (2-2) et les Dragons prennent même l'avantage 3-2 par Anthony Guttig, encore 28 secondes plus tard.

Les Dragons restent deuxièmes

Après cette fin de 2e tiers complètement folle, les Aigles égalisent au bout de cinq minutes de jeu par Florian Sabatier (3-3). Mais les joueurs de Fabrice Lhenry ont décidé que ce match ne leur échapperait pas et ils reprennent l'avantage par Atte Mäkinen (4-3). Un but fantastique d'Alex Aleardi, qui traverse toute la patinoire en solo, conclut cette soirée haute en couleurs.

Grâce à cette victoire, les Dragons de Rouen gardent seuls la 2e place du classement, toujours derrière Grenoble, avant de recevoir les Ducs d'Angers vendredi 28 septembre 2018 pour le compte de la 5e journée de Synerglace Ligue Magnus.