Cherbourg. Philippe Dutrieux, nouveau préfet maritime

Le contre-amiral Philippe Dutrieux est le nouveau préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord, et également commandant de l'arrondissement maritime sur ce secteur. Philippe Dutrieux prendra ses fonctions vendredi 28 septembre 2018, lors d'une cérémonie de passation de pouvoir sur la base navale de Cherbourg (Manche), avec l'actuel préfet maritime, Pascal Ausseur. Ce dernier quitte la Marine Nationale pour diriger la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques à Toulon (Var). Plus d'infos à venir.