Argentan. Tennis de table : reprise du championnat de Pro B pour Argentan

Tennis de table, championnat de France de Pro B : la Bayard Argentan (Orne) reçoit Nantes, mardi 25 septembre 2018, pour la première journée de la compétition.

Essayer de faire aussi bien…

La saison 2017/2018 a été extraordinaire pour la Bayard Tennis de Table, qui a terminé sur le podium. Les quatre mousquetaires Ornais : Arseniy Gusev, Alexis Douin, Vildan Gadiev et Segun Toriola vont essayer de faire aussi bien sur cette saison 2018/2019.

Mais le niveau général de Pro B a progressé et cela devient de plus en plus compliqué, affirme Laurent Launay. Le manager général de la Bayard Tennis de Table vise le maintient sur cette nouvelle saison. Pour la première journée du championnat de France, Argentan reçoit Nantes. Laurent Launay veut faire la différence dès ce premier match :

Argentan/Nantes : mardi 25 septembre 2018, coup d'envoi de la rencontre à 19 heures, salle Pelchat à Argentan.