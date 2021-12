Alençon. Orne : un hôtel pédagogique pour la rentrée aux 3IFA

Quelque 900 élèves intègrent le CFA "3IFA" à Alençon (Orne) depuis lundi 24 septembre 2018. La rentrée s'étale sur trois semaines, avec une forte progression dans les métiers de l'automobile et un maintien élevé en boulangerie/pâtisserie et en boucherie. Les 3IFA forment aussi aux métiers de la coiffure, de la vente et du commerce, et de la restauration. Bruno Nicole, directeur :

Journée de rentrée pour 900 jeunes aux 3IFA à Alençon. - Eric Mas

Un Hôtel pédagogique dans le CFA

L'une des nouveautés de cette rentrée aux 3IFA est consécutive à l'évolution de la formation "restauration", qui doit désormais intégrer une formation "hôtellerie". D'où l'ouverture au sein du CFA, après 15 000 euros de travaux dans l'ancien logement de fonction du directeur du CFA bâtiment : d'un "hôtel pédagogique" avec des chambres : deux, trois et quatre étoiles.

Le service du petit-déjeuner à l'hôtel pédagogique des 3IFA. - Eric Mas

Les trois IFA s'ouvrent déjà à des clients extérieurs avec un restaurant pédagogique, et avec la coiffure. Pour sa première année, cet "hôtel pédagogique" n'accueillera pas de clients extérieurs au CFA. En revanche, il pourra servir d'hébergement d'appoint pour les enseignants ou pour les vacataires qui y interviennent. Jean-Claude Chevalier y est formateur :

80 élèves ont intégré cette formation, depuis lundi 24 septembre 2018.