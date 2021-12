Alençon. Don de tissus et d'organes : une première nationale dans l'Orne

C'est une première en France : l'ensemble des sites hospitaliers du département de l'Orne viennent de s'associer dans le but de coordonner le don de tissus (épiderme, cornée, vaisseaux et valves cardiaques) et d'organes. Ceux d'Alençon et de Flers sont autorisés à prélever. Y compris après les décès survenus dans les hôpitaux de Sées, Mortagne-au-Perche, L'Aigle, et prochainement La-Ferté-Macé et Argentan. Les personnels et les moyens dédiés aux prélèvements sont désormais mutualisés. Émilie Souchu est l'une des 11 infirmières coordinatrices du don dans l'Orne :

Emilie Souchu Impossible de lire le son.

60 dons de tissus ont été réalisés dans l'Orne depuis le début de l'année 2018. 15 personnes ont pu être greffées d'un organe.

En parler

Pour les familles, la décision d'autoriser un prélèvement de tissus ou d'organes se produit systématiquement lors d'un moment douloureux que représente un deuil. D'où l'importance pour chacun de faire connaître sa volonté d'autoriser ou non ce don après son décès. Pour sensibiliser au don d'organes les personnels, ainsi que les patients et leur famille, les 5000 personnels hospitaliers de l'Orne vont recevoir avec leur bulletin de salaire de septembre : un "tour de cou" destiné à y accrocher leurs crayons… Sur lequel est inscrit le numéro de téléphone du don d'organes dans l'Orne :

Emilie Souchu Impossible de lire le son.

Les personnels hospitaliers recevront ce tour de cou agrafé à leur bulletin de salaire, à partir de fin septembre 2018.

Pour répondre à vos questions sur le don de tissus ou d'organes dans l'Orne : 02 33 32 31 86.