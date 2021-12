Le-Havre. Basket : Pas de miracle pour Le Havre d'Hervé Coudray face au Caen BC

Ce n'était qu'un 64e de finale de Coupe de France. En quelque sorte un match de préparation amélioré. Mais pour Hervé Coudray, c'était bien plus que ça. Parce qu'il s'agissait de sa première rencontre officielle à la tête de Saint-Thomas Le Havre. Et l'ironie de l'histoire a voulu que ce soit face au CBC, ce club qu'il a conduit de la N2 à la Pro B en l'espace de cinq ans, mais qu'il a quitté le cœur lourd, en fin de saison dernière, son contrat n'ayant pas été reconduit.

À quatre jours de son déplacement à Tours pour l'ouverture du championnat de N1, le STB n'a pas réussi à offrir à son coach l'exploit dont il rêvait. Mais il n'en a pas mois montré des choses intéressantes, même s'il a passé son temps à courir, en vain, après le score.

Un match assez équilibré

Plutôt efficace à trois points, à l'image de Brooks (4/6 dans le premier quart-temps), le CBC a cherché d'emblée à imposer sa supériorité présumée. En face, les Havrais ont répondu par une abnégation de tous les instants. Ce qui a donné un match plutôt plaisant et somme toute assez équilibré (32-32, 15e). Malgré leurs dix points d'avance à la pause, les Caennais ont parfois éprouvé des difficultés à canaliser l'enthousiasme de leurs adversaires, fermement décidés à s'accrocher le plus longtemps possible (50-55, 27e). Mais sur la durée, le CBC est parvenu à prendre l'ascendant, inexorablement (57-71, 35e). Les hommes d'Antoine Michon ont géré la fin de match à leur main pour décrocher logiquement leur billet pour les 32e de finale de la Coupe de France (68-77). Prochaine étape pour le CBC, un déplacement à Évreux le mardi 25 septembre 2018 en Leaders Cup. Cette fois, Hervé Coudray suivra ça de loin.

La fiche

Le Havre - Caen : 68-77 (24-26, 12-20, 16-15, 16-16) - Spectateurs : 400.

SAINT-THOMAS : Les points : Uriz 15, N. Pope 8, Jomby 6, Dardaine 11, Watt 12, puis Mekdad 4, Hippolyte 4, Saumont 2, André 6, Kherzane. Ent : Hervé Coudray

CAEN : Les points : Brooks 20, Clerc 9, B. Pope 8, Norelia 13, Waldow 7, puis Duwiquet 11, Esso Essis 2, Salmon 7, Laurent. Ent : Antoine Michon