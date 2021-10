Le coq disparaît, la caravane brûle

Le 11 août dernier, ce dernier se rend chez la famille M. qu’il soupçonne d’avoir fait disparaître son coq. Le ton monte. Le voisin traite les gitans de voleurs de poules. En retour, il se fait molester par T. M et finit par partir sous la menace : "On va te brûler ta cabane et te mettre un coup de fusil, si tu portes plainte".

Arrêté, T. M reconnaît les violences. Le 23 août, il est incarcéré pour quatre mois à l’issue d’une comparution immédiate pour un délit routier. Le soir de sa sortie de détention en décembre, la caravane du voisin brûle.

T. M est immédiatement soupçonné. A nouveau en comparution immédiate, vendredi 24 février, il répond de violences et de menaces. "La caravane, c’est pas moi, puisqu’on a appelé les pompiers", déclare-t-il. Avec 29 mentions à son casier judiciaire, il est en récidive, et encourt la peine plancher d’un an de prison ferme. T. M a finalement été condamné à cette peine assortie de quatre mois de sursis et une mise à l’épreuve de deux ans au cours de laquelle il devra indemniser son voisin.