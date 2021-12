Le-Havre. Le Havre : rénovation de la piscine Édouard Thomas

La piscine Édouard Thomas dans le quartier de Graville au Havre (Seine-Maritime) a été ouverte en 1974. À l'issue d'une inspection de la toiture, en octobre 2016, les services de la ville ont été dans l'obligation de fermer la structure, d'importantes dégradations ayant été constatées. Après études, il a été décidé de rénover cette piscine au lieu de la reconstruire. Les travaux vont s'élever à 1,84 million d'euros.

Les travaux

Il s'agit de refaire la toiture et la charpente, remplacer les luminaires, rénover les locaux du personnel et de l'infirmerie, créer des vestiaires individuels mixtes et des vestiaires collectifs et réaménager le sas d'entrée. Pour la partie loisirs, la piscine bénéficiera de pédiluves et d'un grand bassin en cuve inox.

Écoutez Sébastien Tasserie, le maire adjoint du Havre en charge du sport :

Apprendre à nager à tous les jeunes havrais

La rénovation de la piscine Édouard Thomas va permettre de compléter l'offre aquatique proposée par la ville du Havre dans ses quatre piscines municipales (cours de la république, Caucriauville, Mare Rouge et Édouard Thomas). Des établissements qui sont réservés à un tiers aux scolaires, un tiers aux associations et clubs et un tiers au grand public. Un projet pédagogique pour la natation scolaire est mis en place en collaboration avec l'Éducation Nationale. 475 classes primaires (dont 33 maternelles) sont accueillies sur l'année scolaire. Tous les élèves de CP, CE1, CM1 et CM2 vont deux fois par semaine à la piscine pour apprendre à nager.

Que tous les jeunes havrais sachent nager, c'est l'objectif de la ville. Écoutez Sébastien Tasserie :

Rénovation de la piscine Édouard Thomas du Havre – Le début des travaux est prévu en février 2019 pour une réouverture au public prévue en décembre 2019. Une délibération sera présentée au Conseil municipal le lundi 24 septembre 2018.