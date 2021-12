Typhon aux Philippines: le bilan s'aggrave à 81 morts

Le typhon Mangkhut a traversé le nord des Philippines samedi, détruisant des habitations et inondant des terres agricoles.

Depuis, le bilan des victimes ne cesse d'augmenter à mesure que les secours retrouvent les dépouilles de personnes ensevelies par un immense glissement de terrain survenu dans la localité minière d'Itogon.

Des dizaines de personnes, qui sont présumées mortes, seraient toujours sous les débris.

"D'après la liste, j'ai vu que 59 personnes étaient toujours disparues" à Itogon, a déclaré à l'AFP Ricardo Jalad, responsable de la protection civile. "Si on les ajoute à ceux qui ont déjà été retrouvés, il est possible que le bilan dépasse les 100 morts".

Cette coulée de boue s'est produite quand Mangkhut a déversé en quelques heures l'équivalent d'un mois de pluie. Elle a emporté une construction abandonnée par l'opérateur d'une mine d'or utilisée par des mineurs et leurs familles comme abri d'urgence.

Les recherches se poursuivaient mercredi, avec des secouristes qui fouillaient dans la boue avec des pelles ainsi qu'à mains nues.

La tempête, la plus puissante depuis le début de l'année dans le monde, a également fait quatre morts dans le sud de la Chine, où des millions de personnes avaient été évacuées. Le typhon a semé le chaos à Hong Kong, où les gratte-ciel ont vacillé pendant des heures sous la violence du vent, des arbres ont été arrachés et des routes endommagées.

Les Philippines sont affligées chaque année par une vingtaine de typhons, qui font des centaines de morts et aggravent encore la pauvreté qui affecte des millions de personnes.

Haiyan, un des typhons les plus violents à avoir jamais touché terre, avait dévasté le centre de l'archipel en novembre 2013, faisant plus de 7.350 morts ou disparus et privant de logement plus de quatre millions d'habitants.

A LIRE AUSSI.

Philippines: la tempête Tembin fait 240 morts

Typhon: Manille se prépare au passage de Nock-Ten

Typhon aux Philippines: au moins six morts et 18 disparus

Des milliers de Philippins fuient le typhon de Noël

Des pluies diluviennes font plus de 300 morts en Sierra Leone