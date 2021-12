Harfleur. Blessé par arme à feu à Harfleur : un différend sur fond d'alcool

Lundi 17 septembre 2018, les pompiers et la police interviennent rue Jean Jaurès à Harfleur (Seine-Maritime) pour un homme de 49 ans blessé par un tir d'arme à feu.

• Lire aussi. Un homme gravement blessé par arme à feu à Harfleur



Blessé au thorax, il a été transporté à l'hôpital Monod de Montivilliers. Ses jours ne sont pas en danger. L'auteur des faits, un homme de 27 ans, a été interpellé dans la soirée de lundi à quelques rues des faits, rue du Prieuré.

Il promenait son chien

En garde à vue, l'individu a expliqué qu'il promenait son chien et s'est arrêté à hauteur d'un SDF qu'il connaissait pour discuter. Il y a un groupe de trois à quatre personnes autour du SDF. Une des personnes s'en prend à une femme et l'auteur du coup de feu tente de s'interposer. Une rixe s'en suit, le tout sous fond d'alcool. A priori, tout le petit groupe se connaît plus ou moins et des bagarres ont déjà eu lieu quelques jours auparavant.

Il a appelé la police avant de tirer

Le tireur prend la fuite et trouve refuge chez lui à Harfleur. Il appelle même le 17 pour demander de l'aide. Il se sentait en danger. Avant l'intervention de la police, l'homme retourne dans la rue avec un fusil à plomb et deux couteaux. En bas de chez lui, les personnes avec qui il avait eu le différend sont là. Il tire au hasard et touche, donc, un individu.

Mardi 18 septembre 2018, l'homme était toujours en garde à vue. La police est à la recherche de tous les témoins pour faire la lumière sur cette affaire.