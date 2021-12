Programmation . Théâtre à l'Ouest à Rouen : entre grands noms et nouveaux talents

C'est grâce à des exclusivités, à la grande diversité d'humoristes sélectionnés et à un haut niveau d'exigence en termes de qualité et d'originalité que Loïc Bonnet et Bruno Roblès, programmateurs du Théâtre à l'Ouest à Rouen (Seine-Maritime), ont su s'imposer dès les débuts.

• À lire aussi. Pourquoi le Théâtre à l'Ouest veut une nouvelle salle ?



Ce théâtre dédié à l'humour a pu ainsi accueillir 38 000 spectateurs lors de la saison dernière au cours de 282 séances de septembre 2017 à juillet 2018 dans ses murs ou hors les murs. Il aura fallu en effet moins d'une saison à ce lieu pour se faire une réputation qui dépasse de loin les frontières de la Normandie. Une salle qui séduit aussi bien les artistes eux-mêmes que les spectateurs pour sa convivialité et ses dimensions intimistes.

Chasseur de têtes à deux têtes !

C'est à Avignon que Loïc Bonnet et Bruno Roblès dénichent des humoristes pleins de talents qui viendront enrichir la programmation de cette nouvelle saison. "Nous assistons à huit spectacles en moyenne par jour pendant le festival et cette année Benoît Joubert est notre coup de cœur d'Avignon, annonce Loïc. Dans son spectacle 'Oh merde', qu'il viendra présenter fin octobre, il se réveille le lendemain de son mariage en ayant tout oublié, à travers la galerie de personnages qu'il interprète il reconstitue le fil des événements : un spectacle à l'humour décalé".

Mais c'est aussi à Avignon que Loïc et Bruno ont remarqué Julien Strelzyk : "Il est encore complètement inconnu à Rouen". Son one-man-show nous plonge dans l'univers médical dont il dénonce avec ironie et bienveillance bon nombre d'absurdités ; un spectacle à découvrir en janvier 2019.

Comédies à la française

Si la salle a fait des one-man-shows son fer de lance, ses directeurs souhaitent néanmoins désormais accorder plus de place au théâtre en programmant en moyenne deux comédies par mois comme 'Le criquet russe', 'Je t'aime à l'algérienne', 'Adopte un Jules' : "La jauge réduite de ce théâtre s'y prête naturellement. Nous avons ainsi le désir de nous diversifier tout en restant dans le domaine qui est le nôtre : l'humour".

Loïc Bonnet et Bruno Roblès mettent également un point d'honneur à inviter des humoristes réputés qui ne se sont pas encore produits à Rouen comme Chantal Ladesou : "Son spectacle prévu en novembre annonce déjà complet mais il est encore temps de réserver pour La Bajon ou Tex qui jouent aussi pour la première fois à Rouen". Le Théâtre à l'Ouest est déjà devenu un rendez-vous des stars de l'humour comme Kev Adams ou Jarry, des spectacles déjà pris d'assaut, ou encore Élie Semoun qui présentera son nouveau spectacle en avril prochain.

Des mises en bouche

Au Théâtre à l'Ouest beaucoup d'artistes viennent rôder leur spectacle, "cela représente tout de même 30 % de la programmation, précise Loïc, et c'est une chance car ce sont bien sûr des shows complètement inédits dont nos spectateurs ont les primeurs !". Quant aux premières parties, Loïc et Bruno veulent en faire une habitude. "Ce sera l'occasion pour notre public de découvrir des talents moins connus comme Harold Barbé. Il est venu l'année passée en première partie de Blanche Gardin et cette fois il présente son propre spectacle".

La salle organise également des tremplins : "C'est comme cela que nous avons pu découvrir Marion Mezadorian et Gaëlle. Gaëlle est une Rouennaise, souligne Loïc, et c'est aussi important pour nous de promouvoir les humoristes locaux". Élodie Poux, qui désormais fait salle comble à chaque passage à Rouen, a également bénéficié de ces tremplins pour se faire connaître. Elle sera de retour le jeudi 7 février 2019 pour Le syndrome du Playmobil dans lequel les enfants la rendent folle, n'oubliez surtout pas de réserver !

Pratique. Infos et réservation sur theatrealouest.fr