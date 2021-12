Rouen. Bonne table à Rouen : Rythm n' food à l'Espace du palais

C'est un nom qui est bien connu des Rouennais. L'enseigne Rythm n' food se développe et a ouvert au cœur de l'été un second restaurant situé à l'Espace du palais à Rouen (Seine-Maritime). Le principe est le même : des burgers de qualité et faits maison, des salades, mais aussi des pizzas. Grande nouveauté de cette nouvelle adresse !

Des burgers faits maison

Côté décoration, le restaurant mise sur le côté chic et urbain, avec chaises et table en métal, large canapé en cuir et au mur des références musicales aux intitulés des burgers. Lors des beaux jours, une large terrasse permet de profiter de la cour piétonne et arborée. Si vous choisissez de déjeuner à l'intérieur, vous pourrez aussi profiter de la vue sur la cuisine qui est ouverte.

Sur la carte, une dizaine de références de burgers et de pizzas. J'opte pour le Groovy, un incontournable du restaurant avec du comté, de la poitrine de porc fumé et chutney d'oignons. Le burger est généreux, avec un pain moelleux et une viande savoureuse. Même constat pour mon collègue qui est ravi avec son burger Jazzy. Là aussi, la recette est originale et savoureuse avec du pesto, du Saint-Nectaire ou encore de jeunes pousses d'épinards. À noter qu'en menu (comptez 4,50 euros en plus), les burgers sont accompagnés par des frites, de la sauce au choix, une boisson et un café. Je ressors ainsi de table avec une note de 16 euros pour cet excellent déjeuner.

Pratique. 8, allée Eugène-Delacroix à Rouen. Ouvert tous les jours en continu. Tél. : 02 35 88 86 73