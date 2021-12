Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen réussissent leur entrée en Ligue Magnus face à Gap

C'est une entrée réussie pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui ont remporté leur première victoire sur leur glace de l'île Lacroix face aux Rapaces de Gap. Score final 3-2 vendredi 14 septembre 2018 lors de la 1er journée de Synerglace Ligue Magnus.

Rencontre difficile

Si le powerplay avait été inefficace lors des matchs de préparation et de CHL, c'est sur la 2e supériorité du match que les Rouennais vont ouvrir le score sur un slap puissant à la bleue signé Florian Chakiachvili pour le 1-0 et pour le seul but de ce premier tiers-temps.

Le 2e tiers démarre à l'avantage des Jaunes et Noirs qui vont conclure cette légère domination par un but de Joris Bedin bien servi après un bon travail d'Alex Aleardi 2-0 à la 35e minute. Ce but va provoquer un basculement dans cette partie puisque les Gapençais reprennent le dessus en revenant à la marque deux minutes avant la fin du tiers par Reno 2-1.

Le début du 3e tiers sera identique à la fin du 2e et les joueurs de Fabrice Lhenry se font surprendre après moins d'une minute de jeu par l'ancien rouennais Romain Gutierrez. Il n'en faut pas plus pour voir les Normands repartir à l'attaque et pour inscrire le but de la victoire sur un nouveau powerplay par Nicolas Ritz très en vue en ce début de saison.

"J'ai pas trouvé 21 combattants"

Fabrice Lhenry : " c'était important de prendre les trois points pour commencer mais j'ai trouvé décevant comment on a entamé le match. On a été vraiment passif, plus spectateur qu'acteur, on n'avait pas le rythme pas d'enthousiasme, il fallait tourner la page de la CHL et on a vraiment mis du temps à le faire donc je reste sur ma faim sur ce match-là, j'ai pas trouvé 21 combattants ce soir, je retiendrai notre infériorité numérique ce soir qui a été bonne."

Prochain rendez-vous mardi 18 septembre 2018 pour un premier derby face aux Gothiques d'Amiens.

