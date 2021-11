Villers-Bocage. Violences conjugales : Partage des responsabilités ?

A Villers Bocage au sud-ouest de Caen (Calvados), un homme âgé de 56 ans s'en serait pris violemment à son ex-compagne les samedis 9 décembre 2017 et 13 janvier 2018. Il a été jugé pour violences conjugales par le tribunal de grande instance de Caen mercredi 12 septembre 2018.

Deux disputes : sept jours d'incapacité de travail

A priori, le couple est totalement séparé en novembre 2017 (lui dit que oui, elle dit que non). En panne de lave-linge, la femme retourne chez lui pour y faire des lessives. Samedi 9 décembre 2017 elle trouve porte close. "Je ne voulais pas qu'elle entre chez moi, elle revient à chaque fois", déclare l'homme. S'en suit une altercation. Elle dit qu'il l'a saisi par le bras et traînée dans les marches, lui dit qu'elle a trébuché.

Samedi 13 janvier 2018 même scénario. Elle vient récupérer sa voiture, pose ses clés et ne les retrouve pas, ce qui donne lieu à une dispute. Blessée au visage, elle dit avoir été frappée. "Elle s'est griffée elle-même, pour me mettre dans l'embarras", affirme-t-il.

Relation toxique

Le procureur parle d'une relation toxique. "On a bien du mal à démêler le vrai du faux". Pour l'avocat de la défense qui plaide la relaxe, il y a partage des responsabilités. Le délibéré sera rendu vendredi 28 septembre 2018.

