Challenger La Manche - Cherbourg : retour en images sur l'émission spéciale

Comme chaque année, Tendance Ouest est partenaire du Challenger La Manche Cherbourg. Vous pouvez ainsi suivre la compétition tous les jours sur l'antenne.

Et pour marquer le coup, le car podium Tendance Ouest a aussi été installé face au complexe Chantereyne. Une émission spéciale a été organisée dans l'après-midi du mercrei 29 février.

De nombreux invités sont passés au micro de Charles et d'Antoine Gillot pour parler de ce tournoi et de l'actualité sportive à Cherbourg et dans le Nord Cotentin.

Un grand merci donc aux participants de l'émission :

Alain Thiébot (directeur du Challenger), Franck Tison (maire-adjoint aux sports à Cherbourg), Jacky Bouvet (conseiller général en charge des sports et des événements sportifs), Mathilde et Minna (ramasseuses de balles) et Daniel et Eliane (bénévoles).

Et bravo à toute l'équipe du Challenger La Manche Cherbourg !