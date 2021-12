Hors Normandie. Gagnez le dernier album de Lenny Kravitz dans le hit de la salle de bains

Chaque matin dans Normandie Matin entre 6h et 9h, Max et Laure vous invitent à jouer au Hit de la salle de bains. Ecoutez attentivement l'extrait qu'ils diffusent à 7h15 et 8h15, donnez le nom du chanteur(se)/groupe et gagnez des cadeaux!

Cette semaine, remportez l'album "Raise Vibration" de Lenny Kravitz , sorti le 7 septembre 2018.

Gagnez soit sa version simple, soit sa version deluxe avec 2 vinyles, 1 CD, 1 livret de 17 pages et 1 carte de téléchargement. Dans les 2 versions, retrouvez le single "Low" que vous avez découvert avec Tendance Ouest.

Pour s'inscrire au Hit de la salle de bains, envoyez dès maintenant SDB au 7 11 12 par SMS (65cts+prix d'envoi d'un SMS) ou appelez au 0892 23 73 38 (40cts/min) quand les animateurs vous y invitent.

Bonne chance!