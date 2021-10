Cadeaux. Remportez vos places pour le Tendance Live

L'événement musical de cette rentrée 2020, c'est le Tendance Live Anova by Tendance Ouest, à l'Anova d'Alençon. Le concert se déroulera le vendredi 31 janvier 2020.

Cette année, sur la scène ornaise, vous pourrez retrouver Symon, Maëlle, la gagnante de The Voice Kids, Tibz, l'ancienne Miss France Vaïmalama, Elsa Esnoult, le DJ The Avener et le groupe Tryo qui fêtera son retour aux affaires ! Une soirée durant laquelle vous pourrez retrouver également les équipes de Tendance Ouest sur scène.

Chaque matin, entre 6 heures et 9 heures, dans Normandie Matin, Charles vous offre vos quatre invitations pour cette grande soirée musicale dans le Hit de la Salle de Bains.

Vous devez retrouver le nom du groupe ou de l'artiste qui chante dans la salle de bains de Tendance Ouest. Caché par le bruit de la douche, du rasoir, du bain, du sèche-cheveux ou encore de la brosse à dents, il n'est pas toujours évident de décrypter le titre qui vous est proposé.

Pour tenter votre chance, vous envoyez SDB par SMS au 7 11 12 (2x65 centimes + prix du SMS). Jeu ouvert du vendredi 3 au vendredi 10 janvier 2020.