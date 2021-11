Le-Havre. Une délégation havraise en voyage en Asie

Luc Lemonnier, le maire du Havre et président de l'agglomération havraise, est en Asie du mercredi 12 au jeudi 20 septembre 2018. Il accompagne une délégation composée de 17 personnalités issues du monde économie, du tourisme et de l'enseignement supérieur. Il s'agit de conforter les relations entre Le Havre et les villes-ports de Incheon (Corée) et Dalian (Chine).

Corée : tourisme

Le voyage en Corée est prévu du mercredi 12 au dimanche 16 septembre 2018. L'office de tourisme de l'agglomération havraise mise beaucoup sur les touristes coréens. La promotion du Havre y est jugée prioritaire par les professionnels du tourisme.

Les liens sont forts entre la cité Océane et la Corée, notamment grâce au Campus Europe-Asie de Science Po et le lycée Saint Joseph qui propose l'enseignement du coréen (200 jeunes apprennent le coréen au Havre).

Luc Lemonnier rencontrera les maires des villes de Incheon et Séoul. Il rencontrera également des représentants de l'autorité portuaire d'Incheon et de l'université d'Inha.

Chine : enseignement supérieur

Le voyage en Chine se déroulera du dimanche 16 au jeudi 20 septembre 2018. La ville du Havre est jumelée avec Dalian depuis 1985. Un partenariat basé notamment sur les relations universitaires. L'objectif est de rebooster ces relations pour augmenter la part des étudiants chinois sur le campus Le Havre-Normandie. Luc Lemonnier annoncera d'ailleurs le mardi 18 septembre l'ouverture d'un concours destiné aux étudiants chinois. Le lauréat se verra offrir une année d'études à l'université Le Havre-Normandie.

À Dalian, Luc Lemonnier visitera aussi deux sites industriels : une usine d'incinération et un site de production de turbines d'éoliennes.