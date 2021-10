4ème exposition géante camping-cars/caravanes à Rots

DMCC vous accompagne tout au long de l'année à Bretteville sur Odon avec un grand choix de camping-cars et caravanes. Mais ne manquez pas son événement dans le domaine du chateau de Rots.

A partir de mercredi et jusqu'à dimanche, 150 camping-cars et caravanes neufs et occasions seront exposés dans un beau cadre. L'entrée est gratuite et un cocktail de bienvenue vous sera proposé.

RDV au domaine du chateau de Rots (après Caen sur La N13 dir. Cherbourg) de mercredi à dimanche de 10h à 19h.

Retrouvez toutes les infos pratiques sur www.dmcc-adria.fr

Ecoutez Mathieu Rousselet nous présenter cette exposition géante: