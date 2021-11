Rouen. 1ere édition du Seine Marathon 76 à Rouen ce weekend

La particularité de ce marathon c'est de s'adresser à tout type de public en proposant différentes distances et donc différents niveaux de difficulté. L'événement attire de nombreux coureurs, même au-delà des frontières Normandes ; une douzaine de nationalités sont attendues ce weekend. Au programme des courses pour débutants sans aucun entraînement mais aussi des distances qui demandent de l'entraînement et de la rigueur (pour le 10 km et le tracé de plus de 21 km).

Aurélien Paulmier, coordinateur événementiel, nous présente ce tout nouveau marathon :

Les détails sur les différentes courses du weekend Impossible de lire le son.

Objectif : atteindre les 6 000 participants

Les organisateurs souhaitent installer un vrai rendez-vous dans le calendrier des coureurs. Des milliers de sportifs sont déjà inscrits à cette épreuve Rouennaise ; celle-ci a nécessité plus d'un an de préparation. Bien entendu si vous choisissez de participer au plus grand parcours du weekend, vous devrez aussi avoir un minimum de préparation. Petit point sur les parcours qui vous attendent.

Le 5 km aura lieu le samedi soir, il s'agit d'une course festive et de découverte vraiment accessible à tous, cette épreuve n'est pas chronométrée.

Le lendemain vous aurez accès à 3 courses qui partiront et arriveront au même endroit : le marathon à 9h15, le 10km de Rouen à 10h et le semi marathon à 10h45.

Des animations sont prévues sur les lieux de départ et arrivée. L'intégralité des infos, des caractéristiques sur les parcours sont à retrouver sur seinemarathon76.fr. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 13 Septembre ici.