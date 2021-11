So Britsh. Ce week-end, Ouistreham se met à l'heure anglaise

Qui mieux que Ouistreham (Calvados) peut se mettre pendant trois jours à l'heure anglaise ? Pour la ville portuaire qui accueille un million de passagers descendant du ferry chaque année, c'est un juste retour des choses.

English fashion

C'est donc une première pour ce week-end so british avec un programme riche en animations. L'objectif : vivre un moment festif et diversifié. Expositions, concerts, spectacles de rue, projections… Tout est réuni pour ravir les visiteurs.

Parmi les nombreuses animations proposées, les visiteurs pourront notamment, s'ils le souhaitent, revêtir costumes et accessoires anglais ! Et qui sait, pourquoi pas apercevoir au détour d'une rue des "bobbies", ces célèbres agents de police anglais. Il est fort à parier que cette édition ne sera pas unique et qu'elle ravira le public.

Du vendredi 14 au dimanche 16 septembre à Ouistreham. Gratuit. Tél. 02 31 97 73 03