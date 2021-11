Caen. Bonne table à Caen : Ju'ste Chez Moi, des crêpes comme à la maison

Malgré les travaux du tramway juste devant l'établissement, la crêperie fait le plein. Inutile de préciser qu'au "Ju'st Chez Moi", la cuisine est meilleure que chez toi. Au menu, des galettes et des crêpes originales et copieuses.

Galettes originales et copieuses

Parmi les spécialités, mention spéciale pour la sucrée-salée à base de poire, camembert et miel. La chevrette se défend aussi (fromage de chèvre, lardons, oignons et miel). Et pour ceux qui ne sont pas adeptes du miel, pourquoi ne pas tester la Montagnarde (fromage à raclette, jambon et pomme de terre). Le midi, du lundi au vendredi, deux formules sont proposées. Soit la "duo" (entrée-plat ou plat-dessert) pour 10,50 euros ; soit la "trio" (entrée, plat et dessert) pour 13,50 euros.

Côté crêpes sucrées, les fans de miel peuvent prendre sans hésiter la traditionnelle miel-citron pressés. Pour les plus fantaisistes et gourmands, la casse-noisettes (Nutella, amandes grillées, glace caramel et chantilly), la super Bounty (chocolat, glace coco, coco râpée, chantilly, morceaux de Bounty).

Les restaurateurs ont quand même pensé à ceux qui n'aiment pas les crêpes en proposant de copieux plats de pâtes, des salades et même des fondues pour supporter les dures soirées d'hiver.