Caen. Les musées de Bayeux (Calvados) se portent très bien

Les musées de Bayeux (Calvados) se portent très bien

Après deux années en baisse, les musées de Bayeux (Calvados) redressent la barre avec une fréquentation estivale 2018 en hausse, annonce à l'instant la ville de Bayeux. Cet été, 183 000 visiteurs se sont rendus dans les trois musées de la ville (tapisserie, Mémorial et Musée d'Art et d'Histoire), soit une hausse totale de 10 000 visiteurs en comparaison avec l'été 2017. Le musée le plus fréquenté reste la tapisserie de Bayeux, avec une hausse de la fréquentation de près de 6 % par rapport à l'an passé sur la période estivale.