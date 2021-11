Cherbourg. Importante saisie d'héroïne à Cherbourg, sept personnes interpellées

"C'est comme écoper l'océan avec une cuillère". Les policiers de la brigade de sûreté urbaine de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) se veulent lucides, après une saisie néanmoins rare sur l'agglomération. Le mardi 28 août 2018, un suspect âgé de 32 ans est interpellé sur son lieu de travail, à La Glacerie. Dans sa voiture, la police découvre un pain de plus de 500 grammes d'héroïne. Une quantité de drogue évaluée actuellement à environ 8000 € à l'achat, le double à la revente.

"C'est au moins ça qu'ils ne consommeront pas"

"Il n'y a pas de grosses ou de petites affaires, en matière de stupéfiants" tempère le commandant Barbara Klisnick, chef de la brigade, "mais quand on saisit une telle quantité, on se dit que ce sera au moins ça que les consommateurs n'auront pas".

La saisie dans le cadre de cette enquête. - Célia Caradec

Cette saisie s'inscrit dans le cadre d'une enquête qui aura duré environ une semaine, sur un trafic qui s'étale de janvier à août et porte sur au moins trois kilos d'héroïne, en provenance de la Seine-Maritime. La police a également saisi 10 grammes de résine de cannabis, des téléphones qui servaient au trafic et 12 000 euros en liquide. Au total, sept personnes de 18 à 35 ans ont été interpellées sur le Nord-Cotentin le jeudi 23, le vendredi 24 et le mardi 28 août 2018, dont des récidivistes et des jeunes majeurs au casier judiciaire vierge.

Des prévenus très jeunes

"Ce serait un raccourci de dire que la consommation d'héroïne augmente. En revanche, ce qui interpelle, c'est que l'on a affaire à des gens relativement jeunes, poursuit Barbara Klisnick, ils sont dans la toxicomanie et dans le trafic, ce qui est alarmant. C'est pour cela que nous ne lâchons pas sur la répression mais aussi sur la prévention".

AUDIO - Barbara Klisnick, chef de la brigade de sûreté urbaine de Cherbourg

Barbara Klisnick, chef de la brigade de sûreté urbaine de Cherbourg Impossible de lire le son.

Le prévenu à la tête de ce trafic local, âgé de 33 ans, venait de se faire retirer un bracelet électronique après une précédente condamnation. Il a été condamné à trois ans de prison dont un avec sursis, auxquels s'ajoute la révocation d'un précédent sursis, soit au total 28 mois de prison ferme. Les deux jeunes gens ont écopé de peines de prison avec sursis.