Condé-sur-Sarthe. Condé-sur-Sarthe : bientôt un quartier de prévention de la radicalisation

On en parle depuis deux ans et il ouvrira dans 15 jours. Le QPR, entendez par là : le "Quartier de Prévention de la Radicalisation" doit accueillir ses premiers détenus le lundi 24 septembre 2018, dans une aile du centre pénitentiaire de Condé sur Sarthe, près d'Alençon (Orne). On se souvient de la venue en novembre 2013 de Christiane Taubira, alors Garde des Sceaux, lors de l'inauguration de ce centre pénitentiaire. Mais le lundi 24 septembre 2018 pour l'entrée en service du Quartier de Prévention de la Radicalisation, il n'y aura pas de cérémonie, il ne s'agira que du démarrage d'un service opérationnel, précise l'administration pénitentiaire.

De longs préparatifs

L'une des quatre ailes du centre pénitentiaire lui sera dédiée. Des travaux de sécurisation y ont été effectués, avec l'installation de "passe-menottes" dans chaque cellule. Une équipe de surveillants a été formée spécifiquement : il s'agit d'accueillir des jihadistes de retour de Syrie, mais aussi des détenus des prisons françaises dont le comportement laisse à penser qu'ils sont susceptibles de se radicaliser.

C'est dans une aile comme celle-ci que seront incarcérés les détenus radicalisés. - Eric Mas

Combien seront-ils dans l'Orne ?

Aujourd'hui l'administration pénitentiaire, par la voix de sa chargée de communication régionale Anne-Sophie Cortinovis, explique que la montée en charge sera très progressive, sur plusieurs semaines, avec au début des détenus venus d'autres prisons françaises.

Comment prévient-on de la radicalisation ?

Sur appel à candidature, une équipe spécifique a été formée parmi les surveillants sur la religion, le radicalisme et comment détecter les individus. Ils seront incarcérés dans ce quartier spécifique pour un temps d'évaluation qui sera variable en fonction de chaque personnalité. Les personnels attendent de voir, conscients d'essuyer les plâtres et espérant que leur professionnalisme ne soit pas remis en cause si des incidents devaient se produire avec ces détenus au profil très spécifique. Frédéric Eko, chargé de communication du syndicat de surveillants FO-Pénitentiaire, à Condé sur Sarthe :

Condé-sur-Sarthe. Condé-sur-Sarthe : bientôt un quartier de prévention de la radicalisation

Le QPR de Condé-sur-Sarthe ouvrira en fait dès le lundi 17 septembre 2018. Il fonctionnera d'abord "à blanc" durant une semaine, avant l'arrivée des premiers détenus.

QPR et QER ?

Quant à l'ouverture d'un Quartier d'Évaluation de la Radicalisation (QER), dont le projet d'implantation à Condé avait également été annoncé, la décision est strictement politique et personne au sein de l'administration pénitentiaire n'est capable à ce jour de confirmer ou non s'il y ouvrira bien un jour.