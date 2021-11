Caen. Littoral normand : le tourisme au plus haut cet été

Le tourisme sur les côtes normandes s'est particulièrement bien porté cet été 2018. C'est le résultat d'une enquête réalisée par le Comité régional de tourisme en Normandie, auprès de 2840 professionnels du tourisme dans la région.

La fréquentation du littoral cartonne

Plus d'un professionnel sur deux se déclare satisfait de la fréquentation touristique entre les mois de mai et août. Si la fin du printemps et la dernière quinzaine d'août ont été "dans la moyenne", note Normandie tourisme, la période entre début juillet et le 15 août a été fructueuse.

Et ce sont les activités touristiques du littoral normand qui ont bénéficié d'un afflux majeur de touristes. 76% des commerçants du bord de mer sont satisfaits de la fréquentation estivale selon l'enquête. Le beau temps tout au long de l'été n'y est pas étranger. Les côtes du Calvados par exemple ont eu droit à 202 heures d'ensoleillement en août 2018 contre 177 heures sur la même période l'an passé.

Les ventes de glaces, ici à Ouistreham, ont cartonné tout l'été, sous le soleil - Simon Abraham

Du soleil, beaucoup de soleil, mais pas de canicule pour autant, contrairement à de nombreuses autres régions françaises. "C'est cette fraîcheur de bord de mer lors de plusieurs épisodes de fortes chaleurs que sont venus chercher les touristes", explique l'Office de tourisme de Ouistreham (Calvados).

10% de visiteurs en plus à Ouistreham

Dans cette station balnéaire, le mois de juillet a été particulièrement prolifique, avec 10% de visiteurs supplémentaire par rapport à l'an passé. 200 personnes en plus se sont présentées aux guichets de l'office du tourisme pendant cette période.

Sur l'Avenue de la Mer, principale artère commerçante de la station balnéaire, les professionnels ont le sourire. "On a eu un temps propice à la vente de glaces. Les affaires ont très bien marché", se réjouit Christophe Simard, artisan glacier. Non loin, au Comptoir des Normandies, la vente de produits régionaux comme les sablés où les produits Heula a très bien marché tout l'été. Même constat dans une autre boutique de souvenirs, La Caravelle, qui note une fréquentation en hausse de la clientèle étrangère, notamment hollandaise.