Dieppe. À Dieppe, une crèche flambant neuve qui fait relais d'assistants maternels

L'ancienne crèche du quartier de Neuville à Dieppe (Seine-Maritime) avait bien besoin d'un coup de neuf.

Un nouvel établissement est finalement sorti de terre après 18 mois de travaux. 22 enfants, contre 20 auparavant, y sont accueillis depuis la rentrée de septembre 2018 dans de meilleures conditions.

Particularité des lieux, la Ville a installé au premier étage un Relais d'assistants maternels (RAM). "Nous avons récupéré cette compétence à la CAF depuis un an", précise Emmanuelle Caru-Charreton, adjointe au maire en charge notamment de la petite enfance et de l'éducation. Seul un accueil en mairie était prévu pour informer les parents sur les démarches à effectuer pour faire appel à un assistant maternel, ou sur les formations et conditions à remplir pour le devenir soi-même.

Le parvis de la crèche du quartier de Neuville à Dieppe est en cours d'aménagement. - Pierre Durand-Gratian

Un lieu de rencontre

La particularité de ce RAM dans la nouvelle crèche est d'accueillir une grande salle d'activité, réservée aux assistants maternels et aux enfants qu'ils accueillent. "Le but est de permettre de sortir de chez soi et de rompre l'isolement, de pouvoir rencontrer les collègues et aussi de pouvoir permettre aux enfants de rencontrer le milieu collectif", détaille Françoise Gouez-Boivin, animatrice du RAM. Sur inscription, les quelque 120 assistants maternels de Dieppe peuvent profiter donc de cet espace et des activés proposées sur place par des associations.

"Avant il n'y avait qu'une animation par semaine en centre-ville", explique la professionnelle. Désormais, ces activités, entièrement gratuites sont ouvertes à plus de monde et gagnent les quartiers. Un nouveau RAM doit prochainement ouvrir dans la maison de quartier Camille Claudel du Val-Druel.