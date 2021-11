Caen. Littérature : l'histoire de Caen en bande-dessinée

Quand deux léopards en pierre prennent part aux invasions Vikings. Ce scénario sort tout droit de la bande dessinée "Caen, de Guillaume le Conquérant à la guerre de Cent ans", en librairie dès le vendredi 7 septembre 2018.

Une fiction historiquement juste

L'auteur de ce scénario, Jean-Blaise Dijan, bayeusain, a travaillé en étroite collaboration avec Isabelle Bournier, historienne au Mémorial de Caen (Calvados). Plusieurs histoires entre trois et cinq pages permettent de parcourir un pan de l'histoire de Caen. "Ce sont des fictions mais elles sont très précises historiquement". Et entre chaque histoire, des repères chronologiques situent Caen et la Normandie dans l'histoire.

Pendant cinq mois, Jean-Blaise Dijan s'est passionné pour Caen. "Je connaissais de très loin la partie médiévale. Je pense que les Caennais vont apprendre pas mal de choses sur leur ville. Ils vont en avoir une autre vision. Ça peut intéresser plusieurs générations et surtout les autres régions".

Vers un deuxième tome

La maison d'édition rouennaise "Petit à petit", a lancé cette collection dédiée à plusieurs villes de France. "C'est un concept original et on peut imaginer qu'une personne qui a acheté la bande dessinée sur Marseille, veuille lire celles des autres villes". Un deuxième tome axé sur Caen à l'époque napoléonienne devrait sortir.

Lancement de la BD vendredi 7 septembre à la librairie au Brouillon de Culture à 18 heures.

A LIRE AUSSI.

"Rouen en BD", la suite est annoncée