Évreux. La boîte à musique fête le mois de septembre

La boîte à musique rendait hommage au neuvième mois de l'année en ce lundi 3 septembre 2018. Nombreux sont les artistes à avoir chanté ce dernier mois d'été. Parmi eux Bob Dylan, Franck Sinatra, Nathalie Imbruglia, Gilbert Becaud, Barbara ou encore Earth Wind and Fire. La chanson s'appelle September et elle fêtera son 40e anniversaire le 18 novembre 2018. En France, le titre s'était offert un coup de jeune grâce à Omar Sy et François Cluzet dans Intouchables, en 2011.

