Cherbourg. Loto du patrimoine en Normandie : démarrage timide chez les buralistes

"C'est la première fois que l'on voit des tickets de grattage aussi onéreux". Pour Frédéric Mercier, qui tient le Maryland sur les quais de Cherbourg (Manche), le loto du patrimoine lancé lundi 3 septembre 2018 se distingue d'abord par son prix. "C'est une somme, c'est sûr, mais le Millionnaire qui est déjà à 10 euros part quand même" constate Emmanuelle Lalande, au bar-tabac Les Arcades.

La Merveille en vedette

Il faut donc débourser 15 euros pour participer au jeu de grattage "Mission patrimoine", avec une chance sur trois de remporter au moins sa mise de départ. Et peut-être, pour les six joueurs les plus chanceux, de gagner un pactole d'1,5 millions d'euros.

Le ticket, lui aussi XXL (15,2 X 20,3 cm), est à l'effigie de plusieurs monuments, notamment le Mont-Saint-Michel, mais également le château de Carneville, à quelques kilomètres de Cherbourg, désigné parmi les 18 "monuments emblématiques" qui représentent une région ou un territoire d'outre-mer.

Un tirage du loto le 14 septembre

"Ce sont des habitués, des 'gratteurs', qui me l'ont réclamé" constate Michèle Olivier, du bar-presse Le Brumaire. Elle doute que les joueurs soient sensibles au patrimoine. "C'est plutôt l'appât du gain, il y a quand même une grosse somme". L'un de ceux qui ont tenté leur chance, en ce premier jour, est reparti avec un gain de 50 euros. "Il faudra attendre une petite semaine pour tirer un vrai bilan" estime la buraliste. D'autres joueurs se tourneront peut-être plutôt vers le tirage spécial du loto, prévu le vendredi 14 septembre 2018, avec un jackpot de 13 millions d'euros à la clé.

Au total, plus de 250 monuments en péril, identifiés par Stéphane Bern, vont bénéficier d'une partie des recettes (10 %) du jeu de grattage et du loto qui l'accompagne. Il y en a douze en Normandie, en plus du château de Carneville :

• le château de Magny-en-Bessin,

• l'église Saint-Martin de la Roque-Baignard

• le manoir du Désert à Gonneville-sur-Honfleur

• la tour Saint-Michel de l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives

• le château de La Mésangère à Bosguérard-de-Marcouville

• la collégiale Notre-Dame de Vernon

• l'église Notre-Dame de Beauficel-en-Lyons

• l'abbaye Blanche à Mortain

• le hangar à dirigeable d'Ecausseville

• les forges de Varennes à Champsecret

• l'église Saint-Jacques à Dieppe

• la serre du Château du Taillis à Duclair