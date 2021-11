Bolbec. Le 40e semi-marathon de Bolbec

Le quarantième semi-marathon de Bolbec (Seine-Maritime) est organisé samedi 1er septembre 2018. Un événement qui devrait marquer la vie de la ville. L'épreuve est l'un des temps forts de l'animation à Bolbec. Sur la journée, ce n'est pas que le semi-marathon qui est prévu. Il y aura également un relais mixte (homme/femme), une randonnée, une marche nordique et la flamme de la jeunesse (54 jeunes de huit à 16 ans qui vont réaliser le parcours du semi-marathon en relais).

Le semi-marathon de Bolbec fête ses 40 ans samedi 1er septembre 2018. - Semi-marathon de Bolbec

Un moment de fête

Pour les 40 ans du semi-marathon des animations sont prévues pour le grand public. Dans le centre-ville, une exposition de voitures de collection sera proposée. Des concerts également sont au programme avec Pause Café, Ben et les enfants fous, Légendes et Master du Blues, le Bagad bretons du Havre ou encore les majorettes Les Étoiles de Diane. Le semi-marathon de Bolbec c'est aussi une caravane publicitaire comme sur le Tour de France.

Une course d'élite

Le semi-marathon de Bolbec est une course qualificative pour les championnats de France. Il traverse six communes (Bolbec, Mirville, Nointot, Bernières, Rouville et Raffetot) et traverse même le parc du château de Pierre de Coubertin. 800 coureurs sont attendus dont de nombreux étrangers comme des Anglais, des Allemands et des Kenyans (les favoris). Parmi les locaux, à noter la présence de Pierre Lemaitre (Vernon) et Mokhtar Benhari (Ac Val-de-Rueil). Les meilleurs hommes devraient boucler le parcours en un peu plus d'heure et les meilleures femmes en heure quinze. Les plus en difficulté termineront le semi-marathon en 2h30.

Semi-marathon de Bolbec – samedi 1er septembre 2018 – ouverture du village à 9 heures depuis le Val aux Grès – 13h30 : départ de la flamme de la jeunesse – caravane – 15h30 : départ du semi-marathon (inscription possible le jour même jusqu'à 15 heures).