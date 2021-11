Rouen. À Rouen, un homme condamné pour des menaces de mort contre sa conjointe

La victime est à la terrasse d'un café le mercredi 18 avril 2018 à Rouen (Seine-Maritime) avec ses enfants qu'elle a en commun avec le prévenu. Ce dernier arrive pour la rejoindre et engage une conversation des plus inquiétantes. Il lui reproche de casser le lien qu'il entretient avec ses enfants.

Le ton monte et les menaces ne tardent pas : il clame ouvertement qu'il veut la tuer. Les éclats de voix alertent le gérant de l'établissement qui appelle bientôt la police. David Lesueur, 43 ans, est interpellé et placé en garde à vue. Dans son audition, il conteste les menaces de mort avant de se raviser pour les avouer. Il ajoute cependant : "Je n'ai pas tapé".

Sur fond d'alcool

Son casier judiciaire fait état de deux mentions pour violences. Selon les dires de sa nouvelle compagne, il présente une addiction certaine à l'alcool. Pour la partie civile, "les faits sont caractérisés".

Absent à l'audience de ce jour vendredi 24 août 2018 et sans défense pour le représenter, le procureur de la République déclare que, compte tenu de l'attitude du prévenu bien qu'averti de la date de l'audience, "on ne peut qu'entrer en voie de condamnation". À l'issue de ses délibérations, le tribunal le déclare coupable des faits reprochés et le condamne à une peine d'emprisonnement de cinq mois ferme.