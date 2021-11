Caen. Caen : cinq bonnes résolutions pour une rentrée plus responsable

La rentrée, c'est lundi 3 septembre 2018… Et si, cette année, au lieu de prendre un abonnement dans une salle de sport où vous ne mettrez jamais les pieds ou de dépenser une fortune dans des cartables dernier cri dont les enfants se lasseront dans six mois, vous vous investissiez dans une rentrée plus écoresponsable ? Tendance Ouest a déniché pour vous quelques bons plans à Caen (Calvados).

1 - Jouer la carte de la récup'

Une première bonne adresse à retenir : celle de la Coop 5 pour 100, 20 Cours Montalivet. Ici, le mot d'ordre est clair : "nous voulons développer une consommation cohérente avec le développement durable", présente Laëtitia Millon, membre de la Coop. Et concrètement, ça se traduit par des centaines et des centaines d'objets récoltés au cours de l'année et revendu à prix mini.

Ici, on trouve des cartables 4€, des classeurs à 0,20 centimes et des bureaux à moins de 20 €. - Marie-Charlotte Nouvellon

Des classeurs aux cartables en passant par les calculatrices, les pochettes plastiques ou même des stylos encore neufs… Tout un espace spécial rentrée a été aménagé ! "Nous proposons aussi des bureaux, de la vaisselle et des petits meubles pour les étudiants qui s'installent", rappelle Laëtitia. Un geste écolo qui fera aussi du bien au portefeuille. Avec un cartable à 4€ ou un bureau à 15€, la rentrée a de quoi mieux se passer !

Notez aussi que plusieurs enseignes, comme la papeterie Plein ciel ou la librairie Memoranda en centre-ville, proposent de leur côté des manuels scolaires d'occasion.

2 - Trouver une association pour se bouger

Difficile de faire son choix parmi les plus de 1000 associations que compte la ville de Caen… Première étape utile peut-être, le forum Place aux assos, durant lequel 200 d'entre elles installeront leur stand dans les rues du centre-ville pour présenter leur activité. À découvrir donc toute la journée du samedi 1er septembre 2018.

En attendant, quelques idées… Pourquoi pas rejoindre Bande de sauvage, qui gère notamment un restaurant de récup à la Grâce de Dieu, ZorroMégot qui nettoie les plages et les rues ou encore Artifaille, qui retape des ordinateurs et donne des cours d'informatique.

3 - Mieux manger

Et si vous profitiez de la rentrée pour vous mettre au bio ? Car en plus de mieux manger, certaines boutiques proposent aussi de mieux consommer. C'est par exemple le cas au Biocop du passage Démogé où le patron, Marc Veron, l'assure : "le vrac est une super porte d'entrée au bio. Cela permet à la fois de mieux réfléchir à ce que l'on mange, en prévoyant les quantités pour cuisinier sans gaspiller". En plus d'éviter la consommation d'emballage, c'est l'option la plus économique ! "On sera sur des prix 20 à 30 % moins cher que ce que l'on trouve ici sous forme conditionnée", précise le gérant.

Une bonne porte d'entrée pour se mettre au bio : le vrac, disponible notamment au Biocop du passage Démogé. - Marie-Charlotte Nouvellon

Autres adresses à retenir, la Maison du Vrac bien sûr, mais aussi d'autres boutiques comme la Vie Claire qui insistent sur le bio comme sur l'aspect local.

4 - Explorer les friperies

Si vous êtes à la recherche d'une petite laine avec le retour de la fraîcheur ou si vous profitez du mois de septembre pour réviser votre look, pourquoi pas de lancer dans le vide dressing ? Et ça tombe, une adresse incontournable des fans de friperie rouvre ses portes mardi 4 septembre 2018. Après de longs travaux, Maryfrip, rue Caponière, accueille à nouveau ses clients avec une grande promo de reprise. Tous les vêtements seront vendus 1€ chacun. Et pas de rupture de stock à redouter : les bénévoles de la boutique trient près de 20 kilos d'habits par jour !

Rendez-vous dès le mardi 4 septembre 2018 pour la grande braderie de Maryfrip, 23 rue Caponière. - Marie-Charlotte Nouvellon

5 - Se remettre au vélo

En plus de vous évitez les bouchons en ces périodes de travaux, le vélo vous permettra de faire un peu de sport tout en réduisant votre empreinte carbone. Et à Caen, plusieurs solutions existent pour s'y mettre (ou s'y remettre) sans se ruiner. La Maison du Vélo, quai Hamelin, aider à retaper les bicyclettes ou en vend d'occasion. Autre solution pour éviter d'acheter : la location, proposé notamment par Twisto. Deux options ici : le Vélolib, pour un emprunt de quelques heures sur une station, ou le Véloloc pour trois à six mois. Le petit plus ? L'assistance électrique est disponible pour une rentrée sans trop forcer.