Caen. Les prix de l'immobilier à Caen battent de nouveaux records

3,8 % supplémentaires en un an : c'est l'augmentation du prix du mètre carré vendu à Caen (Calvados) d'après l'étude publiée lundi 27 août 2018 par le site seloger.com. Le prix de l'immobilier atteint désormais les 2 454 €/m2.

Une moyenne plus élevée notamment qu'à Rouen ou Le Havre, les deux autres grandes villes de la région, qui affichent respectivement 2 410 et 1 936 €/m2.

Quels quartiers ont la meilleure cote ?

Et parmi les quartiers les plus prisés, on retrouve bien sûr le centre-ville, avec notamment les rues Saint-Pierre, des Croisiers et la place Saint-Sauveur, mais aussi les environs des fossés Saint-Julien, du port de Plaisance ou encore du boulevard du Maréchal-Leclerc. Le quartier du Vaugueux et celui du quai Vendeuvre font partie de ceux dont la cote est le plus en hausse.

Côté bonnes affaires, il faut donc plutôt se tourner vers le quartier Venoix, la Maladrerie ou encore Vaucelles. En revanche, malgré des prix plus bas, les secteurs de la Grâce de Dieu, de la Guérinière souffrent d'une mauvaise réputation qui continue à les pénaliser.