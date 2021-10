Un best-of pour le jeu "Just Dance" d'Ubisoft

Ce Best of sera disponible le 29 mars prochain, en exclusivité sur la Wii, au prix de 30€.

Les chansons sélectionnées bénéficieront d'une refonte graphique et d'une remasterisation sonore, proches de Just Dance 3, dernier opus de la franchise sorti en octobre dernier.

Les joueurs pourront donc se déhancher sur 25 chansons, dont deux inédites : Only Girl (In the World) de Rihanna et Airplanes de B.o.B et Hayley Williams, chanteuse du groupe Paramore. Les danseurs retrouveront par ailleurs Hey Ya! d'Outkast, Rasputin de Boney M, Firework de Katy Perry ou Cosmic Girl de Jamiroquai.

Deux ans après son apparition sur consoles, la série Just Dance compte 25 millions d'adeptes à travers le monde et plus de sept millions de chansons disponibles.