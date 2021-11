Rouen. Fédérale 1 : le Rouen Normandie Rugby a hâte d'en découdre

Les Rouennais n'ont certainement jamais eu aussi hâte d'aller à Arcachon ! Après trois mois de trêve estivale, de stages de préparation sur la côte normande et d'entraînements, les choses sérieuses reprennent le dimanche 2 septembre 2018 pour le Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime) avec la première journée de leur poule de Fédérale 1.

Miser sur les qualités offensives

De son propre aveu, le coach rouennais, Richard Hill, ne connaît pas très bien son premier adversaire de la saison. "Je suis un peu à l'aveugle là… Je n'aurais les vidéos des autres équipes qu'après la première journée de championnat", confie le technicien anglais. Qu'à cela ne tienne, il compte bien remporter cette première rencontre en s'appuyant sur sa tactique et les qualités de son groupe. À savoir "la vitesse, la capacité des avants à jouer au ballon et les passes après contact".

Une fois encore, les Rouennais entendent bien proposer du jeu et faire parler leurs qualités en attaque. Les matches amicaux de préparation ont rappelé que l'armada offensive des Lions était effectivement à prendre au sérieux, avec des victoires 56 à 15 contre Suresnes et un cinglant 103 à 0 face à Chartres. Ne reste plus qu'à montrer les mêmes dispositions en match officiel, pour pouvoir rêver de Pro D2 en fin de saison.