Le-Havre. Le Havre : dégradations en pleine rue

Dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 août 2018 le centre de vidéosurveillance du Havre (Seine-Maritime) repère deux individus rue Maréchal-Gallieni dont l'un avec une batte de baseball. Sur place, la police interpelle deux jeunes de 18 et 20 ans. Le long de la rue, ils ont abîmé quatre voitures, une grille d'aération d'un immeuble et un horodateur. Les individus étaient alcoolisés. Ils ont reconnu les faits et sont convoqués devant le délégué du procureur du Havre le mercredi 2 janvier 2019.