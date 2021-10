Rétro auto. Traversée dans Caen de voitures anciennes

Le Rétro Auto Club donne à nouveau rendez-vous aux passionnés de voitures anciennes. Et cette troisième édition s'annonce une fois encore passionnante car près de 200 véhicules de collections parcourront les rues de Caen pendant une vingtaine de kilomètres. Une très belle occasion de découvrir les richesses touristiques et à vitesse modérée pour laisser le temps aux spectateurs d'admirer ces très beaux véhicules d'exception.

Des noms de légende pour une traversée unique !

Renault Dauphine Ondine, Triumph Spitfire 1500, Cadillac… sillonneront les rues de Caen aux sons des klaxons et raviront les passionnés. Le parcours est minutieusement étudié et passe par des points touristiques incontournables. Alors venez découvrir cette traversée pour le moins originale et revivre la belle époque des véhicules de légende.

Pratique. Dimanche 26 août, dès 8h30 au départ de l'Esplanade du Zénith. Tél. 06 79 71 33 82