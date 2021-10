Caen. C'est la rentrée sur Tendance Ouest !

C'est un temps fort pour l'équipe de Tendance Ouest et ses 248 200 auditeurs quotidiens*.

Ce lundi 27 août 2018, la première radio indépendante de Normandie aborde une nouvelle saison : musique et bonne humeur, jeux, info trafic, météo au plus proche de chez vous, informations locales… L'ADN de votre radio ne change pas. Mais fait place aux nouveautés.

Zone Libre

Chaque jour, de 12 heures à 12 h 20, les auditeurs ont désormais rendez-vous avec le magazine Zone Libre, présenté par Thibault Deslandes. Vingt minutes de reportages, d'interviews et de débat pour mieux appréhender l'actualité normande, grâce à ceux qui en sont les acteurs et les commentateurs. Le tout en présence de l'inimitable Chaunu !

Habitué à caricaturer l'information en la dessinant, le Normand croquera l'actu à voix haute. Le vendredi, l'équipe se déplacera au cœur des événements normands, à bord du véhicule d'intervention plurimédia de Tendance Ouest.

Le Club Foot

C'est la grande nouveauté sport de cette rentrée. Chaque lundi, le Club Foot viendra rythmer les semaines des amoureux du ballon rond en Normandie, de 19 heures à 20 heures en direct avec Sylvain Letouzé.

Pendant une heure, éditorialistes, journalistes, consultants et acteurs du foot normand seront invités à débriefer et débattre de l'actu du week-end, de la Ligue 1 à la Régionale 2, en passant évidemment par la Ligue 2 et les différents championnats nationaux. Les auditeurs auront aussi une large place dans Le Club Foot par l'entremise de la libre antenne.

Le Club Astro

Depuis plus de 35 ans, Tendance Ouest accompagne ses auditeurs dans leur vie quotidienne. Pour la première fois, la radio normande programme un rendez-vous quotidien interactif, en direct, autour de l'astrologie, du mardi au vendredi, de 19 heures à 20 heures.

L'occasion unique de dialoguer en direct avec l'astrologue Alain Decours, que vous entendez déjà chaque matin dans l'horoscope, et qui exerce depuis plus de 30 ans en Normandie. Pour s'inscrire, une seule adresse : tendanceouest.com.

* Médiamétrie - médialocales, audience cumulée, toutes zones, septembre 2017 - juin 2018, lundi au vendredi 5h-24h, ensemble 13 ans et plus.