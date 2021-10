Coudehard. La fin de la Bataille de Normandie commémorée à Montormel

C'est un épisode qui reste assez méconnu de la seconde guerre mondiale : du 18 au 21 août 1944, les forces alliées (Américains, Anglais, Canadiens et Polonais) ont encerclé 100 000 soldats de l'armée allemande dans la poche de Falaise/Chambois, aux confins du Calvados et de l'Orne. Les soldats polonais ont refermé le verrou.

Énormes pertes humaines

La 1re Division Blindée polonaise menée par le général Maczeck a déploré 1500 tués, disparus ou blessés, soit 1/5e de ses effectifs. Bilan chez les Allemands : 10 000 morts et des milliers de prisonniers… ce qui a ensuite permis aux alliés d'aller rapidement libérer Paris et de filer jusqu'à Berlin. Un Mémorial et un musée sont implantés sur ce lieu de Mémoire, à Montormel, près d'Argentan (Orne).

Le site de Montormel attire de nombreux visiteurs, dont Émile, venu de région parisienne. - Eric Mas

Émile, 12 ans et demi, de Montrouge en région parisienne, est venu le visiter :

L'orchestre de Zagan à Montormel. - Eric Mas

Jean-Pierre est venu du Gard, avec ses enfants et son petit-fils du Var, pour ne pas oublier :

La cérémonie annuelle du souvenir, samedi après-midi 25 août 2018, débutera par les honneurs rendus devant le buste du général Maczeck, suivis de nombreux dépôts de gerbes devant le monument du site Normand de Montormel. Cette cérémonie réunira de nombreuses délégations des pays alliés.

Messe du souvenir

La journée du samedi 25 août 2018 s'achèvera par une messe concélébrée en l'église Saint-Martin de Chambois, par Monseigneur Brard ancien aumônier militaire et par le Père Boguslav Brzys recteur de la mission catholique polonaise de Paris, accompagné de son prédécesseur Mgr Stanislas Gez.