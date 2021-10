Caen. Football (Ligue 1) : Caen et Nice se quittent dos à dos 

Le match.

Si l'entame de match est prudente de part et d'autre, aucune des deux formations ne voulant se mettre en péril dès les premières minutes, les débats s'animent fortement aux abords de la demi heure de jeu quand M. Wattellier a recours à la Vidéo Arbitrage, sans accorder toutefois de penalty aux normands suite à une main niçoise dans la surface de réparation. Sur le corner suivant, l'arbitre refuse cette fois l'ouverture du score de la tête de Baysse pour un ballon sorti au préalable (26e). Le même Baysse trouve dans la foulée le montant de Cardinale, à nouveau sur une tête (29e).

Ganago répond à Bammou

La seconde période démarre par un nouveau moment fort des Normands. Ninga est encore virevoltant sur le flanc gauche mais Cardinale fait bonne garde (49e). Ce n'est toutefois que partie remise puisque quelques secondes après, Tchoukounté est bousculé par Herelle dans la surface. Penalty. Bammou prend ses responsabilités et marque (52e). Mais rien n'est fait car Nice réagit et il faut un Samba présent pour sortir les frappes de Maolida et Cyprien (60e, 63e). Les minutes filent et Caen tient. Jusqu'à l'orée des dix dernières minutes où Nice trouve finalement la faille par Boscagli qui centre vers Ganago dont le coup de tête trompe Samba (82e). De quoi attraper un point. Mérité pour les deux formations.

Les buts.

52e : A la bagarre en entrée de surface de réparation, Tchoukounté prend le meilleur sur Herelle qui le bouscule. M.Wattellier désigne le point de penalty et c'est Bammou qui transforme d'un plat du pied solide.

Caen : 1- Nice : 0

82e : Long centre venu de la gauche de Boscagli qui trouve Ganago au second poteau, ce dernier prend le meilleur de la tête sur Djiku et égalise.

Caen : 1- Nice : 1

La réaction.

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Wattellier, spectateurs : 16132

Avertissements : Caen : Imorou (81e), Nice : Herelle (49e), Makengo (75e)

CAEN : Samba, Guilbert, Djiku, Baysse, Imorou, Oniangue (cap), Peeters (Deminguet 68e), Fajr, Ninga, Bammou (Crivelli 73e), Tchoukounté (Armougom 79e), entr : Fabien Mercadal

NICE : Cardinale, Burner (Ganago 58e), Herelle, Dante (cap), Boscagli, Tameze, Cyprien, Danilo (Makengo 73e), Lees-Melou, St-Maximin, Maolida (Sarr 89e), entr : Patrick Vieira

Buts : Caen : Bammou (52e sp), Nice : Ganago (82e)